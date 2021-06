La bandiera blu lancia l'estate di Arma di Taggia, Conio "Ripartenza è vedere il centro vivo, accogliamo con qualità ambientale" (Foto e Video)

Con la cerimonia di consegna della bandiera blu, Taggia dà il via alla sua estate. La cerimonia si è svolta in piazza Tiziano Chierotti. Gli stabilimenti di Arma di Taggia sono saliti sul palco per ricevere l'ambito vessillo che identifica le migliori località balneari, certificando non solo qualità dell'acqua ma anche eccellenza nei servizi e attenzione all'ambiente. Tra le novità di quest'anno ala consegna anche ad Amaie Energia che ha preso in gestione le tre spiagge libere attrezzate del Comune.

Da ben 6 anni consecutivi Arma riesce ad ottenere questo riconoscimento che viene assegnato ogni anno dalla FEE Foundation for Environmental Education. E' stato il sindaco di Taggia, Mario Conio a consegnare le bandiere blu agli stabilimenti armesi. Un momento importante che arriva con la stagione balneare appena iniziata e a poche ore dalla fine dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Il tutto per un'estate che su Arma di Taggia si prospetta in positivo con già moltissime richieste, sia negli alberghi che per le case vacanza e soprattutto con prenotazioni già bloccate da tempo sulle spiagge.