Serie di interventi dei Vigili del Fuoco nella nostra provincia: chiusa la ciclabile a Sanremo

Serie di interventi dei Vigili del Fuoco della nostra provincia nella mattinata appena trascorsa. Un piccolo incendio si è registrato nella zona dello svincolo di Imperia Est.

Quindi a Pontedassio hanno messo in sicurezza un palo della corrente elettrica mentre, in via Castelletti ad Arma di Taggia è stata scoperta una fuga di gas. Anche in questo caso la perdita è stata messa in sicurezza.

Infine sono intervenuti a Sanremo, dove è stata chiusa la pista ciclabile per alcune lamiere pericolanti in galleria. In questo caso sono anche intervenuti i tecnici di Amaie Energia.