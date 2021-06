E’ fortunatamente stato revocato nel giro di poche ore il divieto di balneazione a Sanremo, messo in atto per l’area San Martino (spiaggia l’Antenna) e per il lungomare Italo Calvino.

I nuovi campionamenti subito eseguiti da Arpal hanno dato esito negati e, quindi, il Comune sta provvedendo a togliere il divieto. Un sospiro di sollievo per gli operatori turistici, visto che le spiagge si sono riempite, anche grazie al bel tempo.