VerdeAcqua: da martedì il via alle votazioni per il concorso ‘Bellezze in bicicletta’ de I Deplasticati

Scorci di cielo, sguardi sul mare dalla pianura o dai monti, piante, fiori, alberi, uccelli, mammiferi, albe e tramonti: sono i soggetti delle foto che sono arrivate da Sanremo, Cipressa, Soldano, Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia, Taggia e Dolceacqua. Ognuna di loro rappresenta la bellezza della natura secondo il fotografo che è nel contempo un ciclista, ma anche un escursionista o semplicemente un passante che per qualche minuto si è fermato per immortalare quel qualcosa che lo ha ispirato per la sua bellezza.



Il risultato è uno splendido album composto da immagini del nostro territorio con i suoi colori e le sue infinite sorprese. Tutto questo grazie a quanti hanno partecipato con una loro foto, alla seconda edizione del concorso ‘Bellezze in bicicletta’, giunto da qualche giorno al termine. Abbiamo una sessantina di immagini da pubblicare ognuna delle quali riporterà il luogo della scatto e potrete ammirarle da martedì sulla pagina Facebook de I Deplasticati. Naturalmente sarete voi a decretare quali siano le più belle, mettendo un like alla vostra preferita. Saranno premiate le tre foto che se ne aggiudicheranno di più.

Tenetevi pronti dunque perché anche tra i ‘votanti’ ci sarà una gara nella gara: infatti tra quanti esprimeranno una preferenza, verranno estratti a sorte dei nominativi che vinceranno un piccolo premio messo in palio dalla nostra associazione.

Appuntamento quindi a partire da martedì per dare inizio alle votazioni che proseguiranno fino alle 22 di domenica 4.

“Ringraziamo nuovamente la concessionaria Auto Viale che ha messo a disposizione i premi in palio per il concorso”.