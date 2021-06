Ventimiglia: poliziotti intervengono per sedare lite ma vengono aggrediti, arrestati due stranieri

Quattro agenti di Polizia sono rimasti feriti nel tentativo di sedare una violenta lite tra stranieri avvenuta ieri sera a Ventimiglia. Nonostante questo i poliziotti sono riusciti ad arrestare i responsabili, due cittadini marocchini che dovranno rispondere di resistenza, lesioni aggravate e minaccia a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, i due fermati, poco prima avevano tentato di vendere una bicicletta a un cittadino di nazionalità turca, regolare sul territorio. Quest'ultimo si è opposto e per tutta risposta è stato preso a sprangate dai due marocchini, riuscendo comunque a reagire e a ferirli.

A quel punto sono arrivate le pattuglie della polizia che hanno individuato: K.A., irregolare sul territorio e S.I., titolare di permesso di soggiorno, entrambi marocchini. E' stato in questo frangente che i due hanno iniziato ad aggredire gli agenti. I poliziotti hanno usato spray dissuasori per fermare gli aggressori. Gli agenti hanno riportato lesioni tra i 4 e i 10 giorni di prognosi di guarigione mentre il cittadino turco ha avuto un prognosi di 7 giorni.



Nella mattinata odierna, in videoconferenza, è stato convalidato l’arresto di K.A. e S.I., mentre il processo è stato rinviato a settembre. E’ stata disposta la misura cautelare di divieto di dimora nella provincia di Imperia, mentre non è stato concesso il nulla osta alla loro espulsione, in attesa del processo.