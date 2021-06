Oggi a Sanremo, nella sede comunale di Palazzo Bellevue, si è provveduto alla firma del contratto per l’assunzione di 8 agenti stagionali di Polizia Locale, in attuazione del Piano triennale dei fabbisogni così come approvato il 16 giugno.

Gli agenti prenderanno servizio lunedì 28 giugno al Comando di Polizia Municipale (via Giusti) e rimarranno in servizio sino al 30 settembre.