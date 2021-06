Sanremo: mercoledì torna il consiglio comunale, all'ordine del giorno anche il regolamento TARI

Mercoledì prossimo alle 17.30 torna il consiglio comunale di Sanremo, nuovamente in presenza come da disposizioni post covid.

Sono sette i punti all'ordine del giorno:

1. Interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno

2. Approvazione verbali delle sedute precedenti

3. Modifica del regolamento per l’applicazione della TARI

4. Società per la promozione dell’Università nell’Imperiese S.P.A. Trasformazione in fondazione - Approvazione dello statuto

5. Causa Gepim S.R.L. / Comune di Sanremo - Pagamento spese della consulenza tecnica liquidate a favore della società e contributo unificato sentenza del TAR Liguria N.63 Riconoscimento debito fuori bilancio 4.320 euro

6. Maria Rita Balestra / Comune di Sanremo - pagamento spese legali a favore della signora Maria Rita Balestra sentenza TAR Liguria N. 527 5.027,36

7. Causa Soc. E.M.C. S.R.L. / Comune di Sanremo - Pagamento spese di giudizio sentenza TAR Liguria N.4 3.568 euro