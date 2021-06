Ventimiglia: sgomberata questa mattina l'area di assistenza ai migranti in frazione Grimaldi (Foto)

E’ stato ripulito questa mattina, dagli operai della Docks Lanterna di Ventimiglia, il luogo dove da molto tempo le associazioni umanitarie ospitavano e sfamavano i migranti in transito al confine di Ponte San Luigi.

Un luogo che aveva fatto infuriare i residenti della frazione di Grimaldi, sia per i rifiuti che venivano normalmente abbandonati nella zona e sulla strada, ma anche e soprattutto per le molte scorribande dei profughi nella zona.

Gli stessi, seppur in sporadici casi, si sono anche resi protagonisti di occupazioni abusive di alcune abitazioni e anche di qualche furto. Oggi è intervenuto il Comune e tutto è stato rimosso. Rimane ovviamente ora da capire dove confluiranno i migranti che, comunque, sono presenti a Ventimiglia, sperando di superare il confine.

Dopo lo sgombero interviene l'associazione 'Terre di Grimaldi': "Questa mattina abbiamo avuto la piacevole sorpresa di vedere un camion e degli operatori della Docks e una pattuglia della Polizia Municipale al lavoro per la rimozione dei rifiuti presso il presidio dei 'no-borders'. Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale per questo primo passo, seguito probabilmente all’ invio della nostra PEC, anche se non ci interessa prenderci nessun merito. L’importante è andare sulla strada giusta, e questo è un inizio. Ci auguriamo che l’operazione di pulizia continui lungo tutta l’Aurelia a partire dalla Croce di Mortola fino alla frontiera e lungo i sentieri a nord di Grimaldi che portano all’autostrada e alla frontiera, e ci auguriamo che anche le altre autorità regionali e nazionali comincino a darsi una mossa per quanto di rispettiva competenza. Speriamo che al fine di evitare ulteriori abbandoni di rifiuti si installino dei cassonetti supplementari lungo l’ Aurelia e che si mettano dei pannelli trasparenti per evitare che i migranti gettino i rifiuti nella scarpata e/o delle reti per evitare che i rifiuti buttati per la strada dai migranti scendano a mare.

Sappiamo che da parte delle forze dell’ ordine c’è la voglia di risolvere la questione, ma sappiamo anche che a livello governativo c’è l’interesse che le cose rimangano come sono, altrimenti si sarebbe modificato il codice penale da un pezzo. Attendiamo gli sviluppi della situazione".