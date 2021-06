Ventimiglia: scomparsa della 14enne Sofia, prime ipotesi sull'allontanamento della giovane

Sono giorni di grande apprensione a Ventimiglia per la scomparsa della 14enne Sofia, della quale non si hanno più notizie da quasi un mese.

La giovane si è allontanata da casa all'improvviso per poi svanire nel nulla, salvo qualche sporadico contatto con la famiglia.

Le telecamere di “Chi l'ha visto?” sono tornate in zona, sia a Ventimiglia che a Sanremo, nella 'Pigna' e a Bussana Vecchia, seguendo alcune segnalazioni che, purtroppo, non hanno dato esito positivo.

L'ipotesi più accreditata è che abbia superato il confine. C'è chi dice sia andata a Marsiglia insieme a un uomo più grande di lei, un non meglio precisato algerino di 20 anni. Ma non c'è un riscontro ufficiale.

Chiunque avesse sue notizie o l'avesse vista è pregato di contattare le forze dell'ordine.