Brutta tegola per la balneazione di Sanremo. Dopo le analisi effettuate da Arpal, è stata emessa oggi un’ordinanza di divieto di balneazione nella città dei fiori.

Il divieto è stato messo in atto per l’area San Martino (spiaggia l’Antenna) e per il lungomare Italo Calvino. I nuovi campionamenti sono previsti nelle prossime 72 ore e ci si augura che questi possano essere negativi, in modo da togliere il divieto.