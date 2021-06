Pontedassio, i cittadini puliscono la provinciale per Bestagno, tra i volontari anche il parroco (foto)

La Pro Bestagno, attivissima proloco dell’omonimo paese, ha organizzato nel tardo pomeriggio di oggi lo sfalcio della strada provinciale da Pontedassio a Bestagno.

Ha chiamato a raccolta i volontari del paese, che hanno risposto numerosi all’appello. Circa venticinque persone, munite di decespugliatori, soffiatori, falcetti e trattore hanno lavorato per più di tre ore a ripulire l’intero tratto stradale.



Tra i più attivi il presidente della proloco Giacomo Tosi, il consigliere comunale Luca Fraate e il parroco don Matteo Boschetti in “divisa” da lavoro.



Il più giovane del gruppo ha solo 15 anni, mentre il più anziano ne ha ben 82.

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione uno degli operai.

Sempre più spesso, come succede ormai in molti comuni dell’entroterra, a sopperire alla latitanza dell’ente preposto e viste le scarse risorse dei comuni, devono rimboccarsi le maniche le proloco, le associazioni e i volontari.



Il consigliere Luca Fraate che ha coordinato l’intervento dichiara: “Sono molto soddisfatto per la rilevante partecipazione del paese e ringrazio tutti coloro che oggi si sono adoperati per migliorare la sicurezza sulla strada che percorriamo tutti i giorni”.



Al termine dei lavori i volontari hanno condiviso un momento di ristoro con una cena conviviale sulla piazza del paese.