Sanremo, venerdì alla 'Ciotola' presentazione diel libro "Rivierando nella Riviera dei Fiori del Ponente Ligure”

Venerdì alle ore 17:30 presso il ristorante-osteria “La Ciotola” in Via Santo Stefano, a Sanremo si svolgerà la presentazione del libro “Rivierando nella Riviera dei Fiori del Ponente Ligure” a cura degli autori Marco Macchi, Ersilia Ferrante, Daniella Manili Pessina. Conduce l’incontro Daniela Cassini.

La presentazione del libro verrà focalizzata su alcuni dettagli della “Pigna”: stemmi, fontane, antiche palme e recenti murales. Alla presentazione sarà presente anche Andrea Salvaggio, artista e “pittore dei pesci” che dalla Sicilia è arrivato a Sanremo. Andrea che da alcuni anni insegna in una scuola sanremese, ha decorato alcuni spazi della “Pigna” coinvolgendo i suoi studenti.

Nella Riviera dei Fiori del Ponente ligure. La magia della Riviera rifiorisce con un nuovo punto di vista. “Rivierando” è un percorso guidato e un racconto per immagini che mostra oggi la Riviera, com’era e com’è ancora. Quattro mani più due e un obiettivo, una musica come sottofondo alla storia di una città, tanti sguardi diversi e curiosi. I molti dettagli scoperti passeggiando sono in mostra qui, per invitare turisti e abitanti a visitarli muniti di taccuino, macchina fotografica e smartphone.

L’idea di questo libro-guida, che ha un fratello della stessa autrice sul Lago di Como (#Visiolario), è quella di unire più contributi in una sorta di “carnet de voyage”. Le immagini scattate da “turista non per caso” di Daniela Manili Pessina, in tanti percorsi alla scoperta dei luoghi, si uniscono e si mescolano ai racconti della guida turistica e ambientale, appassionata di storia e di storie, Marco Macchi. Trattandosi di un percorso con al centro la città dei fiori, Sanremo, che è anche imprescindibilmente città della musica, non poteva mancare un bel contributo nel merito: la testimonianza di Ersilia Ferrante, avvocato con tante passioni (musica e cultura del territorio in primis). In un luogo così unico, nel quale la “villeggiatura” prevede riposo ma anche svago, ecco allora che alle immagini e ai racconti “reali” se ne aggiungono altri immaginari e creativi. Un invito per chi legge a visitare, documentare e raccontare a suo modo, come abbiamo fatto noi.

Gli autori: Marco Macchi Nasce a Sanremo nel 1960 da una famiglia lombarda, laureato in storia, dal 2005 esercita la professione di guida ambientale e guida turistica nella Riviera dei Fiori, facendo scoprire a turisti e locali le bellezze del territorio. Da giovane navigò per i sette mari come Ufficiale di Macchine su petroliere, e anche nella Marina Militare raggiungendo il grado di Sottotenente di Vascello. Vanta un lungo trascorso come cassiere alla Coop. Appassionato di storia, ambiente, alberi monumentali e camminate, raramente è inoperoso. Ersilia Laura Ferrante invece, è nata a Palma Campania, in provincia di Napoli, in una casa con vista sul Vesuvio, ma è quasi sempre vissuta in Liguria. È a Sanremo da molti anni, città che le piace e dove sono nate le sue due figlie. Abita in un condominio a fianco a quello in cui abitava Amilcare Rambaldi. È avvocato, si occupa in particolare da anni di diritto dei migranti e il suo studio confina con il Teatro Ariston. Le piace leggere, andare a teatro e ascoltare musica, soprattutto la canzone d’autore. È impegnata in alcune associazioni cittadine, come “Pigna Mon Amour”, FAI-Fondo Italiano per l’Ambiente e ”Club per l’Unesco di Sanremo”. Ha fatto parte del direttivo del “Club Tenco”.

Daniela Manili Pessina è Architetto di professione e consulente sui temi della comunicazione visiva, della grafica e del Visual, sperimenta nuove modalità per promuovere la cultura del territorio attraverso la fotografia, di cui è instancabile appassionata. Collabora su questi temi con aziende, scuole e associazioni in vari settori, in particolare quello turistico, soprattutto nel territorio del Lago di Como e della Brianza. Pensa che la creatività sia in tutti noi, nella capacità di cercare, vedere e costruire connessioni, attraverso la bellezza di ciò che ci circonda. Da un cinquantennio è turista (ma non per caso) a Sanremo e nella Riviera dei Fiori.

Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti con inizio alle 18:

venerdì 2 luglio Morena Fellegara con "Il gioco degli specchi"

venerdì 9 luglio ore 18 Graziano Consiglieri e Claudia Simone con "Un amore in guerra"

giovedì 15 luglio ore 18 Alberto Pezzini con "Il gioco delle Briglie"

Venerdì 23 luglio Enzo Barnabà con "Il sogno babilonese".

Seguiranno eventi musicali ed enogastronomici. E' gradita la prenotazione al numero 0184/507609.