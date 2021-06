Sanremo: ieri l'anticipazione, oggi la conferma "L'ospedale 'Borea' è 'Covid free'", dimessi gli ultimi due pazienti ricoverati (Video)

“Da questo pomeriggio anche l’ospedale di Sanremo è ‘Covid Free’”: l’annuncio è del Dottor Giovanni Cenderello, Primario del reparto di malattie infettive al ‘Giannoni’ che, finalmente dopo tanti mesi ha dimesso gli ultimi due pazienti che erano all’interno e che, quindi, hanno lasciato il nosocomio matuziano.

“Siamo diventati ‘Covid Free’ – ha detto il Dottor Cenderello - ed è stato chiuso il reparto, dove rimangono 6 letti destinati alle malattie infettive, sempre pronti nel caso dovessero servire”.

Il Dottor Cenderello ha confermato l’importanza della vaccinazione: “Solo in questo modo possiamo abbattere ricoveri, terapie intensive, decessi e chiusure future con gli stop alle attività commerciali e alla vita privata. I vaccini sul mercato sono sicuri e sono stati approvati dai vari enti regolatori europei. Quelli che sono stati trovati con effetti collaterali hanno raggiunto un massimo 6,5 casi per milione, numeri nettamente inferiori a qualsiasi farmaco che viene assunto”.

E sulla vaccinazione ‘eterologa’ il Dottor Cenderello conferma gli scarsi pericoli: “I dati pubblicati sulle riviste scientifiche si possono fare senza problemi e, anzi, sembra ci sia una risposta immunitaria superiore. Le sperimentazioni sono state fatte nei casi di problemi di approvvigionamenti e, sicuramente, dobbiamo vaccinarci perché aspettare settembre potrebbe essere pericoloso”.

Sulle varianti: “Quelle più diffuse sono quella ‘Inglese’ e quella ‘Indiana’. Entrambe sono coperte dai vaccini che riducono notevolmente le ospedalizzazioni, le sintomaticità e i decessi, con una copertura al di sopra del 90%. Per essere coperti sulla variante ‘Indiana’ si devono avere le due dosi e la conferma ci arriva dal Regno Unito dove una parte della popolazione non è coperta completamente, per averne fatta una sola”.