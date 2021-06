Sanremo: furto di contanti un negozio del centro, fermato il ladro

Furto questo pomeriggio in un negozio del centro di Sanremo. Un uomo, approfittando di un momento di distrazione del personale, ha sottratto del contante da una borsa, per poi darsi alla fuga all'esterno.

Il ladro è stato bloccato poco lontano dal negozio, tra via Matteotti e via Gioberti. I Carabinieri lo hanno poi preso in consegna trasferendolo alla caserma di Villa Giulia.