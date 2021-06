Addio a Gabriele Boscetto: la Fondazione Biancheri "Lascia vuoto nel mondo della cultura e della politica"

"La Fondazione Giuseppe Biancheri partecipa costernata a questa grave perdita per il nostro territorio e l'intera Provincia di Imperia".

Questo il messaggio di cordoglio dell'associazione di Ventimiglia per la scomparsa di Gabriele Boscetto, ex senatore e presidente della provincia di Imperia. "Tanti sono i ricordi, le testimonianze dell'immensa attività di una grande collaborazione svolta dall'onorevole Gabriele Boscetto con la nostra Fondazione, nel ricordo di Giuseppe Biancheri e Orazio Raimondo".



"Tutta la Fondazione si stringe nel dolore per una scomparsa che lascerà un grosso vuoto nel mondo della cultura e della politica, di un grande oratore, legato alle tradizioni e alla storia delle nostre città. Un testimone di grande intelligenza con una forte sensibilità umana".