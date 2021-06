Bordighera: incendio per un corto circuito su un'auto stanotte di fronte alla 'Maria Primina' (Foto)

Auto in fiamme, questa notte poco prima dell’una in via Pasteur a Bordighe, di fronte alle scuole Elementari ‘Maria Primina’. Sul posto, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia e i Carabinieri, oltre a un’ambulanza, che fortunatamente non è servita visto che non si sono registrati feriti.

L’incendio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scaturito da un cortocircuito ed è stato spento dai pompieri in un’ora, più le operazioni di bonifica. Leggermente danneggiata un'altra vettura che era parcheggiata a fianco.