A Ventimiglia proseguono i lavori per la sistemazione della città in vista dell'inaugurazione del porto 'Cala del Forte', in programma il 2 luglio.

In città si lavora per la sistemazione delle aiuole e delle aree verdi, oltre alla pulizia di marciapiedi e strade, argomento molto caro all'amministrazione Scullino.

Il grande giorno di avvicina e in città i lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni per arrivare pronti all'inaugurazione.