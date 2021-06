Sanremo: il ledwall sul solettone di piazza Colombo torna 'nero' per colpa di un furto a cielo aperto in pieno centro (Foto)

Dopo qualche mese di luce, il ledwall sul solettone di piazza Colombo torna al buio. Da diversi giorni lo schermo non trasmette più le immagini della città e il video della campagna promozionale ‘Sanremo Live&Love’. E tutto per colpa di un furto a cielo aperto nel cuore della città.

Quando il ledwall si è spento subito i tecnici dell’agenzia ‘Rebel Digital’ e del Comune sono andati a verificare lo stato dei fatti e, amara sorpresa, hanno constatato che dal retro del solettone erano spariti sia il computer che tutto il sistema sul quale si reggeva il funzionamento dello schermo. Dalle immagini si vede chiaramente come sia stata prelevata l’intera casetta.

E così, con l’estate alle porte, rischia di naufragare l’idea di proiettare in piazza Colombo, oltre alle immagini della città, anche le informazioni utili per i turisti come il calendario degli eventi. Si spera, quindi, in un pronto intervento per la sistemazione e, inoltre, in un lavoro con le forze dell’ordine per individuare i responsabili del furto. In una zona così centrale e così ricca di telecamere di videosorveglianza non dovrebbe essere difficile.