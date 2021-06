Sanremo: a Pian di Nave un angolo di storia abbandonato nella sporcizia a due passi dal forte di Santa Tecla (Foto)

Il centro di Sanremo ha in serbo, oltre al già citato e tanto discusso sottopasso di corso Imperatrice, un altro angolo non certo esemplare da mostrare ai turisti nell’estate della ripartenza.

Siamo a Pian di Nave, ancora una volta in pieno centro, proprio in una zona sulla quale l’amministrazione sta lodevolmente investendo rendendola una terrazza sul mare apprezzata anche come suggestiva location per eventi e concerti. Lì c’è una piccola area archeologica, resti di metà ‘700 riportati alla luce nei primi anni duemila con l’intendo di mettere giustamente in mostra il lato storico della Città dei Fiori. Si tratta, nel dettaglio, dei resti di due case di un piano con attività commerciali al piano terreno. Si tratterebbe di stabili adibiti, al tempo, alla vendita di olio.

L’area, fino a qualche tempo fa, era in buone condizioni con tanto di cartelli esplicativi per informare i turisti sulle origini dei resti e sulla loro storia. Ma ora, come si vede chiaramente dalle immagini, tutto è in una generale situazione di degrado e sporcizia. L’area sembra del tutto abbandonata, c’è spazzatura ovunque, sporco, erba che cresce incontrollata. Nulla che lasci intendere una volontà di mettere in mostra a dovere anche le bellezze storiche della città. Anche i pannelli in vetro sono ormai rovinati e coprono ciò che dovrebbero proteggere e mostrare e ci sono tracce evidenti di visite ‘notturne’.

Un altro angolo di Sanremo che proprio non sembra pronto per l’estate della ripartenza. In un momento storico nel quale l’amministrazione sta portando a compimento progetti milionari fondamentali per il futuro della città, si spera vengano trovati i fondi peri sistemare piccole aree del centro che, di certo, non contribuiscono all’immagine di Sanremo in Italia e nel mondo. Perché i grandi progetti, almeno per il momento, sono solo sulla carta, mentre certe brutture sono tutti i giorni a portata di macchina fotografica.