Chiesto dal Consigliere regionale Ioculano l'allaccio fognario della Valle Impero al Depuratore di Imperia

Interrogazione del Consigliere di opposizione Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), sottoscritta dai colleghi del gruppo, nella quale è stato chiesto alla Giunta regionale di finanziare rapidamente l’allaccio fognario dei Comuni della Valle Impero al depuratore di Imperia.

La richiesta di Ioculano tenta di scongiurare trasferimenti di imprese del territorio e compromettere, in tal modo, l’economia della valle. Il consigliere ha rilevato che alla richiesta, già avanzata dai Comuni, fino ad oggi non è stata seguita da atti e da una progettazione.

L’assessore al ciclo delle acque Giacomo Giampedrone ha spiegato: “I Comuni interessati possono rivolgersi all’ATO Ovest perché sia valutata l’efficienza di una estensione del collettamento fognario, in rapporto ai benefici effettivamente conseguibili, individuando anche la modalità di compenso della gestione del servizio di depurazione, in presenza – ha sottolineato - di Comuni ai quali è riconosciuta la salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato in economia”.