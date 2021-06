Pieve di Teco: cade con la moto sulla Provinciale 14, intervento dell'elisoccorso

Mobilitazione di soccorsi sulla provinciale 14 nel comune di Pieve di Teco per un motociclista caduto. Stando a una prima ricostruzione il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo per cause che sono in fase d'accertamento da parte delle forze dell'ordine ma sembrerebbe che non vi siano ulteriori mezzi coinvolti.



Sul posto sono intervenute le squadre del personale sanitario del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa di Pieve di Teco. Dopo una prima valutazione è stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso partito da Albenga. Il centauro sarà trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti.