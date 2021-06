Sanremo: la cucina gourmet di “Impekabile” sulla pista ciclabile e di fronte al mare

Pedalando sulla ciclabile per Sanremo, usciti da Arma di Taggia, ci imbattiamo in una struttura in legno e vetro che ricorda l’orditura di una nave depositata capovolta. È il Bar & Grill “L’ImpeKabile” che si presta per una sosta durante la pedalata sulla ciclabile più bella d’Italia.

La sorpresa è scoprire che oltre ad una sosta per rinfrescarci ci viene proposto un punto di ristoro veramente accattivante. Vi verrà offerta la possibilità di accomodarvi a tavoli ben distanziati, nel rispetto delle norme sanitarie, direttamente a fianco della pista ciclabile, che viene spesso avvolta dall’inconfondibile aroma di “Rostelle” e carni grigliate. Oppure vi potrete accomodare in una ampia terrazza che si apre sulla bellissima vista del golfo e che in più offre anche la possibilità di essere raggiunta in auto parcheggiando giusto al di sotto arrivando sul lungomare di Bussana a mare.

Il simpatico titolare dal misterioso soprannome Pek, da cui deriva il nome “ImpeKabile”, coadiuvato da uno staff giovane vi propone un menù molto attento alle specialità del territorio e non solo. Oltre alle già menzionate grigliate di rostelle e non solo, vi verranno proposti antipasti diversi: dalla classica insalatina di mare fatta al momento, al Brandacujun ligure, dalle tartare di gamberi e di tonno al carpaccio di spada con burrata pugliese, che è la terra d’origine di Pek.

Piatti che possono anche essere serviti in un piatto misto, che da solo vale un ottimo pasto leggero e dal costo contenuto in 18 euro. Potrete anche scegliere fra i primi che variano con frequenza quasi giornaliera, ravioli di pesce al pepe rosa con dadolata di spada, calamarata con burrata e gamberi o lasagne agli asparagi con salmone e robiola.

Prezzi fra 14 e 16 euro, ragionevoli se consideriamo che viene utilizzato il pesce fresco. Passando ai secondi e restando sul pesce potrete scegliere fra una scottata di tonno con crema di avocado, un polpo alla griglia con crema di cavolfiori, i calamari alla piastra con cipolle caramellate o anche un filetto di gallinella con pomodoro fresco e olive;

ma potrete anche andare sulle carni con una entrecotte di Scottona con fagiolini e patate, una classica tagliata di Chianina e perché non l’appetitosa luganega ai ferri. (prezzi da 12 a 18 euro). Dolci casalinghi come la torta rovesciata di mele con gelati di crema o la più classica coppa di tiramisù. Con una giusta selezione di vini offerti anche a calice vi porterà ad un conto che può restare contenuto entro i 30/40 euro.

Il locale può essere raggiunto anche in auto arrivando sul lungomare di Bussana a mare e parcheggiando giusto al di sotto del locale. Impekabile si trova sulla pista ciclabile del parco costiero e della riviera dei fiori km 13, dispone di una pagina facebook e può essere contattato al numero 348 876 2060