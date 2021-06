Sanremo: cambia il piano assunzioni del Comune, al comando della Municipale 8 agenti stagionali e 6 a tempo indeterminato

L’amministrazione comunale mette mano al piano assunzione 2021/2023 e cambiano i programmi per la pianta organica di Palazzo Bellevue.

L’incremento maggiormente significativo riguarda in particolare il comando della Polizia Municipale che, specie in estate, vedrà un importante aumento degli uomini a disposizione del comandante Claudio Frattarola.

Domani parte la procedura per l’assunzione degli otto stagionali, mentre per l’anno in corso è stato aumentato il numero delle assunzioni previste da due a sei. Proprio come aveva chiesto a suo tempo il presidente del consiglio comunale, Alessandro Il Grande: “Grazie al sindaco e il segretario generale per l’attenzione a una tematica come la sicurezza, è importante affrontare la bella stagione controllando al meglio la città con tutti i flussi turistici che arriveranno. Quindi avere 8 stagionali e 6 indeterminati fa in modo che l’organico della Polizia Municipale non perda uomini. Da parte mia c’è massima soddisfazione”.

Le due modifiche al piano assunzionale saranno, quindi, subito operative e tra qualche giorno la Polizia Locale avrà 8 agenti in più per l’estate e 6 a tempo indeterminato nel solo 2021.