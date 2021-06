Sanremo: gli alberi di via Nino Bixio sono pericolosi? La risposta arriverà dopo le prove di trazione

I lavori in via Nino Bixio

Il Comune di Sanremo vuole valutare al meglio la stabilità degli alberi di via Nino Bixio dopo il grande spavento con il crollo a due passi dai locali della zona.

Per questo gli uffici e il dirigente Danilo Burastero hanno predisposto un intervento per effettuare prove di trazione sugli alberi di via Nino Bixio, corso Mombello e via Gaudio.

La prova di trazione, conosciuta anche come ‘pulling test’, è una procedura utile alla valutazione della stabilità degli alberi per determinare con la massima precisione la probabilità di un cedimento con il ribaltamento della zona radicale o la possibile rottura del fusto.

I lavori sono in programma dalla mattina di domani al pomeriggio di venerdì, motivo per il quale è stato predisposta la chiusura di via Nino Bixio (compresa la ciclabile) nel tratto da corso Mombello a via Gaudio dalle 6.30 di domani alle 14 di venerdì. Il percorso alternativo sarà via Roma.