Cambio al vertice della Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera ad Arma di Taggia

Il nuovo comandante assumerà ufficialmente l’incarico da lunedì mentre Borriello prenderà servizio a bordo della motovedetta di soccorso in forze alla Capitaneria di Porto di Sanremo. Per il comandante Fusco si tratta di un incarico importante dopo una lunga carriera tra Ventimiglia e Sanremo dove ha maturato una importante esperienza nell’ambito delle funzioni di polizia giudiziaria.

Per entrambi i militari questo passaggio di consegne assume connotazioni importanti. “Mi spiace lasciare Arma di Taggia questa esperienza mi ha arricchito non solo dal punto di vista professionale ma umano. Sono stati anni importanti che porterò con me verso il nuovo incarico che mi vede tornare a Sanremo dopo tanto tempo" - ha commentato Borriello.