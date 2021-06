Diano Marina si prepara ad ospitare la finale del Campionato Italiano di Pizza tour. Andy Luotto e Luciano Sorbillo in giuria

La scuola di cucina ‘O Sole Mio ospiterà il 5 luglio 2021 un evento nazionale del mondo pizza la finale del campionato italiano “PIZZA IN TOUR” 2021 organizzata dal dinamico e instancabile patron, Angelo Petrone.

La manifestazione, che può contare su numerosi sponsor tecnici e può vantare il patrocinio della Regione Liguria, porterà a Diano Marina decine di concorrenti provenienti da diverse regioni italiane e che hanno vinto le selezioni delle varie categorie. In occasione della finale presenteranno le loro preparazioni nelle diverse sezioni dalla pizza gourmet fino a quella regionale realizzata con prodotti tipici e saranno valutati da una giuria altamente qualificata. Interverranno infatti come giurati Andy Luotto, Luciano Sorbillo, Dino Rossetti, Claudio Porchia, i fratelli Arcangelo e Antonino Frisina, Nicola Corsaro, Alessandro Servidio, Stefano Porro, Carlo Balzola, Fabio Sociani, Gabriele Gianotti e Giuseppe Colletti.

Diano Marina si prepara quindi a ospitare un evento tanto atteso dagli appassionati di questa grande eccellenza gastronomica italiana, un’occasione per sentire il profumo e provare il sapore autentico della pizza presentata in diverse tipologie.

La manifestazione sarà ospitata dalla scuola di cucina “O Sole mio” nata dalla lunga esperienza nel campo della formazione professionale della geometra Antonella Cuccaro unita alla esperienza e competenza dello chef Giuseppe Colletti. Avvalendosi di chef di grande esperienza la scuola vuole formare i giovani, che vogliono trovare lavoro in questo settore si gli appassionati dei fornelli e casalinghe, che vogliono migliorare o ampliare le loro conoscenze culinarie.



Punto di riferimento della scuola di cucina è lo chef Giuseppe Colletti che vanta un’esperienza nel settore della ristorazione ultra ventennale, con carriera sviluppata in Italia e perfezionata a Londra, tornato nella nostra terra per trasmettere la sua passione culinaria attraverso la formazione e con una presenza continua e di successo sui social.

La geometra Antonella Cuccaro e lo chef Giuseppe Colletti commentano così la notizia della finale del campionato: “siamo lieti di ospitare qui nella nostra scuola di cucina, in questo periodo di lenta ripartenza, un evento così importante e di grande visibilità, sia per noi che per la città di Diano Marina”.