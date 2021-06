Cna Autoriparatori propone “Più Stop, ripartire formati”, lunedì il primo appuntamento

La presenza dei veicoli elettrici o ibridi si sta diffondendo sempre più nel mercato automobilistico italiano. Secondo Quattroruote, anche per merito degli incentivi, le auto con tecnologia ibrida hanno registrato nel 2020 una crescita del 319,1% rispetto all’anno precedente ed è innegabile che l’interesse per le ibride sia destinato a crescere nei prossimi anni. Anche per quanto riguarda le auto elettriche, in effetti ancora piuttosto costose in Italia, si aprono nuovi orizzonti perché il mercato sta allargando verso il basso l’offerta.

Ma quanti carrozzieri sanno come intervenire su queste tipologie di auto?

CNA Imperia e Fortec, da anni partner esclusivo della formazione nel settore automotive, ripartono insieme, con un primo incontro finalmente in presenza rivolto al mondo delle carrozzerie, a titolo “Più Stop, ripartire formati” a tema Procedure operative e disattivazione alta tensione per veicoli ibridi ed elettrici: non solo teoria, ma anche attività pratiche, per capire come meglio muoversi in questa nuova frontiera dell’automotive.

L’appuntamento verrà proposto, con lo stesso programma, in tre sedi differenti sempre a partire dalle ore 20.30:

- Lunedì 21 giugno presso la sede CNA di Imperia, Piazza S. Francesco, 7 (ex Palazzaccio)

- Martedì 22 giugno presso la sede CNA di Sanremo, Via B. Asquasciati 12 (P.zza Colombo)

- Mercoledì 23 maggio a Bordighera – Sede da confermare.

“Quello di lunedì 21 giugno sarà un momento di partenza, non di arrivo. Il mercato non è più quello di una volta, sta cambiando ed è necessario vivere questo cambiamento, non subirlo. CNA, quindi, accetta la sfida e si pone al fianco degli autoriparatori con obiettivi concreti e proiettati al futuro”, dichiara Rocco Cardoville, Presidente territoriale dell’Unione Servizi alla Comunità, che accoglie i carrozzieri e promotore dell’iniziativa.

“Riprendiamo il percorso della formazione qualificante, che da tanti anni ci offre grandi opportunità e soddisfazione, attraverso i nostri partner di fiducia, dedicando impegno e tempo verso i nuovi ambiti tecnologici richiesti dal mercato - controbatte Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia - insieme con Fiorenzo Tirotta e Roberto Gaggini di FORTEC, vogliamo affrontare nuove sfide per far fronte ai cambiamenti in atto e rispondere efficacemente alle nuove esigenze della tecnologia. Questo primo appuntamento è rivolto alle autocarrozzerie, ma sarà anche occasione per presentare e mettere a calendario le attività formative e sindacali di mestiere previste per il 2021. Un momento di forte condivisione tra gli autoriparatori CNA, l’Associazione territoriale e le grandi le competenze tecniche dei nostri partner di fiducia”.

Per informazioni o per confermare la partecipazione all’incontro, contatta subito CNA Imperia ai seguenti recapiti: tel. 347 2915873 – vazzano@im.cna.it