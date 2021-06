Bordighera: i giardini ‘Lowe’ cambiano volto con il nuovo campo polifunzionale e un grande spazio all'aria aperta per grandi e piccini (Foto e Video)

Bordighera dice “presente!”, dichiarando il suo ruolo da protagonista nell’estate che si appresta a riscrivere tempi più sereni.



Questa mattina si è scolta l’inaugurazione all’interno dei suggestivi giardini ‘Lowe’, già teatro di molteplici iniziative ed eventi culturali, in seguito agli interventi per l’abbattimento della barriere architettoniche e la realizzazione del nuovo campo polifunzionale. Il sindaco Vittorio Ingenito è lieto di annunciare i cambiamenti e mostrare il playground in cui si era esibito nel ‘primo canestro’ rivelandone un’anteprima. Simbolico gesto di buon auspicio.

All'inaugurazione, oltre al primo cittadino e ai rappresentanti della giunta e dell'amministrazione, anche molti piccoli atleti della Rari Nantes Bordighera e Alessia Cabrini, cestista che ha militato anche in Serie A e in Nazionale.

I lavori hanno visto anche la creazione di una nuova area giochi divertente e sicura oltre alla sistemazione della fontana e alla realizzazione di un bagno anche per disabili.

Insieme agli altri cantieri che si avviano alla fine, la Città delle Palme prosegue, grazie all’impegno dell’amministrazione, nella conduzione dei lavori e la loro consegna al passo con l’avvicinarsi della bella stagione.





Foto e video di Eugenio Conte e Diego Lombardi