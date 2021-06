Bordighera: anche quest'anno sarà chiusa corso Italia, nel weekend interdetta anche di giorno

Anche quest’anno corso Italia sarà chiusa al traffico nelle ore serali. La decisione è stata presa dall’Amministrazione e, nelle ultime ore è stata anche emanata una apposita Ordinanza dal Comandante della Polizia Municipale, Attilio Satta.

Negli ultimi anni sono spesso sorte discussioni tra i residenti della città delle palme (e in particolare della popolosa via di collegamento tra l’Aurelia e la ‘Romana’) sull’opportunità o meno di tenere chiusa la strada. La decisione di quest’anno prevede la chiusura serale e notturna e, questo consentirà ai locali della zona di poter ‘allargare’ i dehors e consentire a un maggior numero di clienti di potersi sedere, sorseggiando un drink nelle calde serate estive.

La chiusura è prevista (notte e giorno) dalle 19 del venerdì sera alle 8 del lunedì mattina fino al 4 luglio (è stata già attuata nell’ultimo fine settimana). Fino all’inizio del mese di luglio, quindi, solo nei weekend. Dal 5 luglio al 5 settembre, invece, corso Italia rimarrà chiusa la sera dalle 19 alle 8 da lunedì al giovedì mentre, dal venerdì alle 19 e fino alle 8 del lunedì mattina sarà interdetta alle auto anche di giorno.

Ovviamente potranno transitare i mezzi di Polizia, soccorso e nettezza urbana mentre, i proprietari delle autorimesse della zona e i taxi potranno accedere a corso Italia, percorrendo via Canova ad una velocità massima di 10 km/h.

In proposito ricordiamo che, nei giorni scorsi, il Sindaco Vittorio Ingenito, ha emanato un’altra ordinanza. Si tratta del divieto di vendita per asporto, di qualsiasi bevanda alcolica, sia da bar e negozi che attraverso distributori automatici, dalle 22 alle 7, fino al 30 settembre.

Il divieto è previsto anche in Corso Italia (oltre che: in Piazza Eroi della Libertà, Via Roma, Corso Italia, all'interno e davanti al Palazzo del Parco - Via Vitt. Emanuele fra Via Roma e Via S. Antonio -, nell'area della Pineta - zona Marabuto - Spianata del Capo, Belvedere del Carillon, Via Libertà, presso tutti i giardini pubblici e nelle spiagge, la rotonda di Sant'Ampelio e zone limitrofe e tutto il Lungomare) dove, quindi, non si potrà bere in piedi ma solo seduti ai tavoli.

Sarà vietato detenere in qualunque contenitore e di consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione, con esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione, rispettando i limiti normativi imposti. Le sanzioni previste variano da 400 a 3000 euro oltre all’ovvio sequestro amministrativo delle bevande con immediata distruzione delle stesse. In caso di reiterazione della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, per gli esercizi commerciali è prevista anche la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 1 e 15 giorni.