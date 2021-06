Bordighera, i ringraziamenti di un nostro lettore al personale sanitario del Saint Charles

Il nostro lettore Valentino Ballerini, che nei giorni scorsi è stato ricoverato, tramite il nostro giornale vuole ringraziare il personale sanitario dell'ospedale di Bordighera.



"In un momento tanto difficile per tutto il personale che opera nella sanità, - scrive - ho comunque ricevuto cortesia, disponibilità, efficienza, scrupolo e professionalità da tutto il personale medico ed infermieristico del reparto Day surgery di chirurgia vascolare dell'ospedale di Bordighera, desidero quindi ringraziare per l’esito positivo dell’intervento chirurgico e per l’assistenza ricevuta durante la degenza del 10 giugno scorso".