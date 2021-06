Sanremo, incidente in via D'Annunzio, giovane estratta dall'auto capottata dai vigili del fuoco

Incidente la scorsa notte a Sanremo in via Gabriele D'Annunzio dove, poco dopo la mezzanotte una Fiat Panda con a bordo una ragazza si è ribaltata andando a sbattere contro le auto parcheggiate.



La giovane, che ha riportato alcune ferite giudicate non gravi è stata soccorsa dal personale medico del 118 e dai vigili del fuoco che l'hanno estratta dalle lamiere.