Ennesima aggressione ad autista della Riviera Trasporti, il sindacato: "Azienda ed istituzioni intervengano!"

Ieri sera ennesima e vile aggressione ad un autista in servizio notturno su un pullman della Riviera Trasporti, aggressione che avrebbe potuto avere un esito ancora più grave se non ci fosse stato l'aiuto di una persona di passaggio. A denunciare l’episodio è il Sindacato USB che vuole per portare all'attenzione di tutti gli organi competenti il problema della sicurezza sui mezzi pubblici.

“Fatti come questi succedono sempre più di frequente sui nostri mezzi e in questa provincia, ed il personale non ha nessuna possibilità di difendersi anche a causa di mancanze di protezione sui bus come avviene in molte grandi città. Chiediamo all'azienda, tenuto conto che è nelle sue disponibilità, una immediata ridistribuzione su tutti le linee a rischio dei mezzi con la protezione dell'autista già in suo possesso e un un aggiornamento dei restanti veicoli che soprattutto di notte e non solo svolgono un servizio che è sempre più a rischio. Alle istituzioni si chiede un maggior controllo dei mezzi che svolgono le corse notturne che spesso sono il crocevia di personaggi pericolosi e che vengano riattivati i servizi con agenti privati da accostare al personale di verifica, che già in passato aveva dato ottimi risultati, servizio che deve essere secondo noi prolungato sulle corse notturne così da permettere a chi lavora di farlo in maniera serena”.