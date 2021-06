Ventimiglia: migrante cade dal tetto della stazione ferroviaria, lievi ferite e trasporto in ospedale

Intervento del personale medico del 118, di un’ambulanza della Croce Verde Intemelia e della Polizia Ferroviaria, questa mattina intorno alle 7, in piazza della Stazione a Ventimiglia.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, un migrante è caduto dal tetto dello scalo frontaliero, dove era salito per cause ancora in via d’accertamento. Il giovane è precipitato sull’asfalto e, sul posto è stato chiesto l’intervento dei medici e della vicina pubblica assistenza.

Il ragazzo, che ha riportato fortunatamente solo lievi ferite, è stato prima medicato sul posto e quindi portato in ospedale a Bordighera per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, comunque, non sono preoccupanti.