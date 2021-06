Responsabilità verso clienti, prodotti e ambiente: a Bordighera riapre il Conad City di via Pasteur

Arrivano buone notizie per i cittadini di Bordighera. Dopo un breve periodo di ristrutturazione, ha riaperto oggi il rinnovato Conad City di via Pasteur, con un ventaglio di offerte ricco di novità.

“Oggi riapriamo il Conad City di via Pasteur a Bordighera, zona 2 Strade, fieri di offrire ai nostri clienti un punto vendita ristrutturato, accogliente, con la convenienza e professionalità che da sempre ci contraddistinguono - sottolinea Renato Rossi, socio imprenditore Conad – Questo punto vendita ha radici lontane nella storia di Conad in Liguria e oggi si presenta ai nostri affezionati clienti rinnovato con la squadra di persone che ogni giorno li accolgono con la cortesia e la professionalità di sempre.”

Con l’obiettivo di assicurare ai propri clienti una spesa completa e conveniente, il layout del punto vendita vede la conferma di tutti i reparti esistenti: ortofrutta, macelleria, panetteria e gastronomia, surgelati e altri generi alimentari. Dalle fasi di produzione a quelle di confezionamento e trasporto, il reparto ortofrutta offre un assortimento di frutta e verdura selezionato e rigorosamente controllato; la gastronomia propone solo il meglio, da portare in tavola senza rinunciare alla convenienza; la macelleria, infine, segue la filosofia di “Conad Percorso Qualità”, sinonimo di carni tenere e saporite.

All’interno del punto supermercato sono presenti i prodotti del “Consorzio Ori di Liguria” che raggruppa gli agricoltori che producono ortofrutta tipicamente Ligure, con l’obiettivo di dare un supporto concreto all’economia locale e valorizzare il territorio grazie a una filiera garantita, tracciabile ed ecocompatibile. Disponibile anche la linea Sapori e Dintorni insieme a quella Sapori e Idee Conad, oltre ai prodotti a marchio Conad della linea Verso Natura, Alimentum e Piacersi.

Responsabilità non solo verso clienti e i prodotti, ma anche verso l’ambiente. Il precedente impianto di illuminazione a neon, infatti, è stato completamente sostituito con luci a led, per ridurre il consumo energetico della struttura.

Situato in zona residenziale, il Conad City di via Pasteur è un punto di riferimento per le famiglie della zona: si sviluppa su 260 mq di superficie di vendita, dispone di 2 casse tradizionali, impiega a 7 persone e mette a disposizione della clientela un parcheggio, condiviso con il condominio della palazzina. Offre inoltre il servizio ricariche telefoniche.

È aperto 7 giorni su 7: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 16:00 alle 20:00; sabato orario continuato dalle 8:30 alle 20:00; domenica dalle 9:00 – 13:00. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0184 251143.

In occasione della riapertura, i clienti saranno omaggiati di una borsa riutilizzabile per i propri acquisti firmata Conad. Nel punto vendita sono regolarmente attivi il Club Famiglia, un’operazione dedicata alle famiglie con minori di 18 anni alle quali sono riservate scontistiche particolari e uno sconto del 5% riservato agli Over 60, ogni mercoledì.

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono attive tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge e gli spazi del supermercato sono stati ottimizzati per favorire il distanziamento interpersonale.