Sabato e domenica prossimi primo evento straordinario “LCIF day Europa 2021 – investiamo nel nostro futuro”

I Lions della zona 4B del distretto 108 Ia3 (L.C. Ventimiglia, L.C. Bordighera Caponero Host, L.C. Bordighera Otto Luoghi, L.C. Sanremo Host, L.C. Sanremo Matutia e L.C. Arma e Taggia), in occasione del primo evento straordinario “LCIF day Europa 2021 – investiamo nel nostro futuro”, che coinvolgerà tutti i 9.320 Lions Clubs d'Europa, per sostenere la missione della Fondazione Lions Club International, nel servire le comunità a livello locale e in tutto il mondo, con l'obbiettivo di raccogliere 2.700.000 dollari in un giorno, hanno aderito al progetto umanitario, organizzando a Ventimiglia, il 12 e 13 giugno, due giornate culturali e naturalistiche, per la raccolta fondi con il patrocinio del Comune di Ventimiglia.

Un'interessante programma, preparato per l'occasione dal Presidente di Zona e dai Lions Club che fanno parte della Zona 4B, permetterà non solo di scoprire sabato 12 giugno, il patrimonio culturale della città di Ventimiglia Alta, ma anche le bellezze naturalistiche, con panorami meravigliosi, con il percorso organizzato domenica 13 giugno: “alla scoperta della via Julia Augusta”. La giornata di sabato prossimo è dedicata alla scoperta dei tesori nascosti di Ventimiglia Alta. Il ritrovo è alle 9 sul piazzale della Cattedrale, i Lions dopo la registrazione dei partecipanti, formeranno dei piccoli gruppi nel rispetto delle norme anti Covid e in collaborazione con Don Luca Salomone e il dott. Sergio Pallanca, saranno organizzate le visite guidate nel centro storico di Ventimiglia Alta.

Si andrà alla scoperta della “Cattedrale e del Battistero”, della “Biblioteca Aprosiana” del giardino pensile del “Palazzo Galleani-Biancheri”, della Chiesa Barocca delle Suore dell'Orto” con la visita alla “ Cisterna del settecento”. Il secondo appuntamento, organizzato domenica prossima, sarà dedicato ad una passeggiata Culturale e Naturalistica. Il ritrovo è alle 9 in piazza del “funtanin” dopo la registrazione dei partecipanti, il dott. Roberto Capaccio, del Lions Club Ventimiglia (esperto della storia romana), guiderà i partecipanti alla scoperta di uno dei percorsi naturalistici più famosi del Ponente Ligure: la via Julia Augusta.

I gruppi saranno formati, sempre seguendo il rispetto delle norme anti Covid, e saranno supportati lungo la camminata dai Lions e dai giovani Leo. L'organizzazione ha previsto due percorsi, uno breve che parte dalle mura di Ventimiglia alta e arriverà prima dei confini di Latte, in totale 5 km (andata e ritorno); continuando si potrà fare un percorso più lungo, sino ad arrivare nella splendida “Baia Benjamin” per un totale 10 km. A tutti i partecipanti del percorso naturalistico del 13 giugno, sarà distribuito un kit (un frutto, una bottiglietta d'acqua e delle salviette come gadget).Con i Lions della Zona 4B, collaboreranno all'evento “LCIF day Europa 2021 – investiamo nel nostro futuro”, anche tre importanti associazioni: “Le amiche di Wilma” per la giornata di sabato, e per domenica 13 giugno, l’associazione “Cuore in Movimento” del dott. Gianni Mascelli, e l'Associazione DiabeteGiovanile Ponente, guidata dalla Presidente Efisia Palmas.