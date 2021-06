Neanche la pandemia ha fermato la ricerca di siti di incontri di escort e trans

Gli effetti del Covid hanno avuto delle ripercussioni anche nelle relazioni sociali e soprattutto in quelle di tipo sentimentale. In questo lungo periodo di pandemia è cambiato anche il modo di conoscere e frequentare altre persone. Questo processo è sicuramente stato favorito dal proliferare di siti di dating online. Queste piattaforme di incontri online, nell'immaginario collettivo rappresentano il luogo virtuale dove uomini e donne di ogni fascia d'età possono conoscersi, chattare, incontrarsi e valutare la loro idoneità come partner in una relazione sentimentale. In questo periodo in cui i contatti hanno scarseggiato e in cui molte persone hanno sofferto di solitudine, le app di incontri hanno riscosso un grande successo in tutto il mondo.

Con la drastica riduzione delle nostre interazioni sociali, la pandemia ha generato disturbi emotivi in ​​milioni di persone che, in risposta, hanno cercato di trovare, dove potevano, un modo per colmare, a volte anche per esternare, questi disturbi. Momento giusto o meno, la maggior parte delle piattaforme ha registrato un boom negli ultimi mesi. La ragione di questo successo è dovuta al fatto che siano venuti a mancare i luoghi di aggregazione in cui conoscere e frequentare altre persone ed il ruolo delle piattaforme di incontri online è stato determinante anche per delle nicchie uniche come quelle degli annunci trans.

Esistono svariati siti di dating online, ognuno con caratteristiche e scopi diversi. Alcuni sono ideali per i single, altri dedicati agli over 50 o 60, poi ci sono le piattaforme per chi vuole rompere la monotonia del matrimonio ed infine quelli dedicati solo a chi cerca la compagnia di trans. Tutte queste piattaforme di incontri hanno comunque un unico denominatore comune:la ricerca della persona desiderata sulla base delle preferenze personali. Nonostante si pensi che questi siti siano frequentati esclusivamente da chi cerca l’avventura di una notte, nella realtà, in molti siti di incontri online come ad esempio Nobili Seduzioni.it, sono utilizzati principalmente da persone che cercano una relazione stabile e duratura.