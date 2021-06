Sanremo: spaccio di droga nella Pigna, due arresti dei Carabinieri. Segnalati anche 6 assuntori

I Carabinieri della Sezione Operativa di Sanremo hanno concluso un’indagine avviata nel gennaio di quest’anno (prosecuzione di un’altra del 2020) con l’esecuzione di una misura in carcere emessa dal Gip di Imperia a carico di due nordafricani, ritenuti responsabili di spaccio di droga. Una terza persona, anch’essa nordafricana, è destinataria del divieto di dimora nel comune di Sanremo.

I militari hanno documentato diverse cessioni di eroina, sequestrando 30 dosi e segnalando 6 persone quali assuntori. Il meno giovane degli arrestati (un quarantenne) era già stato arrestato in flagranza e si trovava sottoposto all’obbligo di presentazione alla, ragion per cui il provvedimento gli è stato notificato in caserma.

Più complesse, invece, le attività finalizzate al rintraccio del secondo destinatario della custodia in carcere in quanto senza fissa dimora: solo l’approfondita conoscenza della città vecchia, patrimonio dei militari della Sezione Operativa ha consentito loro di rintracciarlo, ‘battendo’ il territorio ed i luoghi che i Carabinieri sapevano essere frequentati dall'arrestato: proprio nella Pigna è stato intercettato all’imbrunire, fermato e trasferito al carcere di Sanremo.

Un ulteriore tassello nell’attività antidroga della Compagnia di Sanremo, i cui Carabinieri continuano nell’azione di contrasto, con equipaggi in uniforme ed in abiti civili che, dall’inizio dell’anno, ha portato all’arresto di 11 persone e alla denuncia in stato di libertà di 5, con la segnalazione di 24 individui quali assuntori.