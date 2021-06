Borghetto San Nicolò: auto sfonda guardrail e si cappotta, ferite quattro persone

Incidente questa mattina a Borghetto San Nicolò, sopra Bordighera. Una Opel Meriva è uscita di strada, ribaltandosi su un fianco. Stando a una prima ricostruzione l’auto stava scendendo da ‘salita Gallina’ quando forse, per un malfunzionamento dei freni, il mezzo ha sfondato il guardrail finendo nella sottostante via San Sebastiano.



Sono stati subito allertati i soccorsi e dopo breve sono arrivati le squadre dei vigili del fuoco del personale sanitario del 118 e tre ambulanze. Sono rimaste ferite le quattro persone a bordo della vettura e sono state trasportate in ospedale a Sanremo.

Per uno dei feriti, una donna di 50 anni, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Ha riportato la frattura del femore e un trauma cranico. E' stata intubata e portata a Pietra Ligure in gravi condizioni. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri.