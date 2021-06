Camporosso: presentato il progetto per il nuovo asilo nido che sorgerà in via Braie (Foto)

Il Comune di Camporosso ha presentato il progetto per il nuovo asilo nido che, come previsto dal programma elettorale, prenderà il posto della scuola per l’infanzia di via Braie.

L’idea di partenza, infatti, prevede l’assorbimento dell’istituto, mediante un ampliamento del plesso scolastico, da parte della scuola primaria presente in via San Rocco. Convergendo le due, ne formeranno una sola composta da due stabili adiacenti e i lavori di trasferimento sono già in corso.

Nel tempo massimo di due anni, quindi, la struttura di via Braie resterà disponibile alla realizzazione del nuovo nido. È prevista la demolizione del vecchio edificio e la costruzione di un nuovo fabbricato, progettato dagli architetti Alessandro Liotta e Aldo Panetta, che non avrà estensione maggiore di quella esistente ma ne rispetterà la superficie ad oggi occupata. Il progetto interessante e dal design innovativo garantirà un’utenza di trenta bambini per la fascia d’età che parte dai sei mesi fino ai tre anni. “Un investimento importante, teniamo molto a questo intervento” dice il sindaco Gibelli.

Per i lavori il Comune ha richiesto un finanziamento statale attraverso bando e si attende esito positivo. Il costo ponderato dell’opera avrà un importo di 1.120.000 euro.