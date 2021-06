Rivivi la Giornata Mondiale dell’Ambiente con il Festival on Line

Sabato 5 giugno si è svolta online la Giornata Mondiale dell’Ambiente, organizzata dall’associazione culturale Territori in collaborazione con More News, che ha visto protagonista la Fondazione Sorella Natura e Amici del Creato, realtà che testimonia e promuove ogni giorno con il proprio lavoro e quello dei propri associati i principi base per lo sviluppo della cultura e dell’educazione ambientale, ispirandosi al messaggio di San Francesco d’Assisi.

Una serie di incontri che sono andati oltre i classici slogan sull’ambiente e che hanno presentato progetti e azioni concrete che, come sottolineato dal Prof. Cotana - Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Sorella Natura e Professore Ordinario di Fisica Tecnica Industriale presso l’Università degli Studi di Perugia - attraverso la scienza e la tecnologia possono contribuire al ripristino degli ecosistemi favorendo il passaggio ad un’economia circolare e pulita.

Il Prof. Cotana ha definito apprezzabili tutte le azioni, anche le più piccole, come quelle di pulizia di parchi e giardini dalle plastiche e dai rifiuti, ma abbracciare la sostenibilità significa migliorare realmente la qualità della vita delle persone sfruttando tutte le opportunità che la tecnologia e l'innovazione mettono a nostra disposizione per dare un nuovo impulso all’economia, migliorare la salute e la qualità della vita delle persone e tutelare la natura.

Gli incontri hanno visto la partecipazione di ospiti di primaria importanza tra cui il Vescovo di Assisi, Mons. Domenico Sorrentino, il Generale Francesco Benedetto, la Prof.ssa Beatrice Castellani del CIRIAF, il Chief Innovation Officer della Fondazione proPosta, Dott. Dario Biggi ed il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino, Prof. Guido Saracco.

