Dolceacqua: il Sindaco Gazzola fa il punto della situazione "Tanti lavori annunciati ed eseguiti, eccoli" (Foto)

“A fine dicembre scorso avevamo segnalato una serie di interventi che avevamo programmato e messo a bilancio. Nonostante qualcuno allora avesse sollevato dei dubbi (e non solo quelli) sulla futura realizzazione di quanto annunciato, oggi siamo già in grado di fornirvi un elenco dello stato dei lavori terminati e di quelli in corso d’opera”.

Sono le parole del Sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, che commenta gli interventi eseguiti dalla sua Amministrazione negli ultimi mesi: il completamento dell’asfaltatura di via Dante Alighieri, quella del nuovo parcheggio del cimitero con ingresso disabili, la sostituzione della ringhiera sul lungo lago dal ponte nuovo a Piazza della Vittoria (in autunno sarà realizzato il tratto dal Ponte Nuovo alla Carige); messa in sicurezza del ‘pontino’ tratto canonica-scuole, rifacimento del tetto di palazzo Luigina Garoscio, sostituzione dell’illuminazione di Piazza Garibaldi e lungo lago, installazione del pannello Informativo per il centro cittadino. Per quanto riguarda la sostituzione dell’illuminazione di Via Liberazione il materiale è stato già acquistato e il lavoro è previsto entro fine giugno.

Sono anche state sostituite diverse panchine ed installati nuovi raccoglitori rifiuti sostituendo in parte quelli vecchi ed aggiungendone dove ci sono state segnalate delle mancanze. Nei prossimi mesi, secondo quanto evidenziato dallo stesso Sindaco, saranno invece realizzati: la sostituzione della ringhiera da Ponte nuovo a Carige; l’intervento volto all’eliminazione del materiale sovralluvionale tra i due ponti, sistemazione della briglia del ponte e nuovo argine del fiume strada Praelli (questo grazie ai fondi ricevuti dal Principato di Monaco); la creazione dell’area parcheggi in zona Praelli.

“Per quanto riguarda la pista ciclabile – dice Gazzola - abbiamo sollecitato la Regione al fine di ottenere un contributo che ci consentirà di finire il tratto mancante, arrivando così fino agli impianti sportivi. Sono inoltre in fase di progettazione interventi di riqualificazione urbana legati al progetto ‘Dolceacqua 20-30’ da presentare alla Regione. Ringrazio il Vice Sindaco Sbraci e l’Assessore Lamberti, gli Amministratori e naturalmente gli uffici che si sono adoperati nel seguire e far seguire questa serie di interventi perché solo con un gioco di squadra un piccolo Comune come il nostro può portare avanti un numero cosi alto di interventi”.