Spiagge libere attrezzate ad Arma di Taggia: iniziati i lavori alla Fortezza, termineranno entro il 15 giugno

Entro pochi giorni la spiaggia libera della Fortezza ad Arma di Taggia sarà pulita e utilizzabile. Gli operai della ditta Edilcostruzioni, per conto di Amaie Energia, hanno iniziato i lavori in vista dell'apertura.

Al momento la spiaggia si presenta in pessime condizioni, invasa da legni e rifiuti, strutture fatiscenti abbandonate, cavi dell'elettricità a vista. Uno spettacolo poco decoroso considerando che i primi turisti stanno già iniziando ad arrivare. Qualcuno non curante dei lavori in corso ha steso l'asciugamano per prendersi un po' sole. La principale novità sarà la completa chiusura degli spazi sotto la passeggiata pedonale. Piccole rientranze sottostrada che nelle scorse estati venivano utilizzate principalmente da alcuni clochard ma anche da gente incivile, lasciando più che altro sporco e cattivi odori. Una problematica annosa che quest'anno dovrebbe trovare soluzione.

Quest'anno le tre spiagge libere attrezzate comunali, saranno gestite per un anno da Amaie Energia. Rispetto alla Fortezza, i Comunali e i Bagni Ruffini si presentano già pulite ma mancano ancora le strutture e gli arredi.

Intanto alla Fortezza c'è già chi si porta avanti. Cosimo Del Core, per anni con la sua famiglia ha gestito questo stabilimento e oggi porta avanti il bar della spiaggia. La sua memoria storica va agli 'anni d'oro' della Fortezza, al campo da beach volley, una piccola innovazione che portò anche a tanti eventi sportivi oltre a generare interesse da parte dell'utenza comune. Di quel periodo, c'è rimasto il ricordo e non manca l'amarezza per le condizioni in cui versa oggi la 'sua' ex spiaggia ma anche il sogno di rivedere iniziative sportive di livello su quella sabbia. Un obiettivo alla portata di Taggia che vanta due atleti di fama internazionale come Simone Parodi e Matteo Vernier.