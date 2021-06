L'olio CBD sarà un aiuto efficace contro sclerosi multipla e spasticità

Che cos’è la sclerosi multipla

La sclerosi multipla, anche chiamata SM, è una malattia che agisce sul sistema nervoso centrale delle persone e lo colpisce duramente. Si tratta a tutti gli effetti di un tipo di patologia di tipo infiammatorio che rallenta la capacità di trasmissione degli impulsi nervosi.

Conseguentemente a questo tipo di rallentamento vi è anche una perdita di mielina e ad una incapacità dei nervi di trasmettere in modo corretto gli impulsi elettrici al cervello, dal quale partono i comandi a tutto l’organismo umano. Ove si verifichi una mancanza di mielina, sono riscontrabili delle cicatrici che lentamente tenderanno a distruggere il nucleo operativo del corpo umano, ovvero il sistema nervoso centrale e periferico, che è di fatto il responsabile di tutte le azioni che vengono condotte da ogni individuo.

Cosa può fare il CBD contro la sclerosi multipla

L’azione che si propone di avere il CBD nei confronti della sclerosi multipla è quella di fornire un aiuto al trattamento di questa e altre patologie simili, quando avviene una degenerazione nervosa.

Attraverso una riduzione della infiammazione dei tessuti interessati dalla malattia, il CBD è anche in grado di ridurre la perdita di mielina. Riducendo i danni non si è comunque in grado di fermare in modo definitivo la sclerosi, ma l’impiego del CBD va considerato come un sostegno sempre utile in qualsiasi fase della degenerazione di questa patologia.

Pur considerando che vi sono degli effetti collaterali con i quali dover fare i conti, senza ombra di dubbio il rapporto danno/beneficio va sicuramente a favore dell’impiego di un integratore a base di CBD.

Il CBD non vuole sicuramente sostituirsi ad alcun farmaco che, anzi deve essere assunto secondo quella che è la prescrizione medica, ma seguendo le indicazioni degli studi che sono stati fatti fino ad ora, va tenuto sicuramente sotto costante osservazione, perché potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella lotta alla sclerosi multipla.

L’olio di CBD come sostegno nell’affrontare la sclerosi multipla

L’assunzione dell’olio di CBD per affrontare le problematiche relative alla sclerosi multipla, potrebbe essere un’interessante opportunità per calmare la condizione di sofferenza del paziente.

La capacità dell’olio di CBD di migliorare l’umore, instaura una serie di eventi concatenati che conducono ad una condizione migliore a diversi livelli dell’esistenza umana.

Non si sta parlando di risposta efficace alla malattia, ma piuttosto di un’opzione da tenere da conto per quanto riguarda il modo di affrontarla. Allontanare eventuali stati d’ansia, forme di depressioni e condizioni sfavorevoli in generale, faranno sì che si sia almeno nelle condizioni psico-fisiche ideali per poter lottare e cercare in ogni modo di superare la difficoltà che provoca la sclerosi multipla.

Il CBD si adopera contro le situazioni di spasticità

Già da diversi anni, attraverso molteplici studi, si è in cerca della risposta definitiva per dimostrare l’effettiva efficacia del CBD sulla sclerosi multipla e sulla spasticità. Pur non avendo ottenuto un riscontro effettivo sulla malattia in sé, diverse persone hanno potuto trarre una sensazione di sollievo, il che farebbe presumere che l’aiuto ci sia.

Già riuscire ad abbassare l’intensità del dolore, migliorare la qualità del sonno e calmare in generale un soggetto che soffre di questo tipo di patologia, potrebbe essere visto come un grande passo in avanti per la condizione umana, sperando ovviamente che vi sia ben presto la possibilità di trovare una cura definitiva.

I disturbi urinari, il dolore diffuso e il tremore possono essere calmierati dall’effetti antinfiammatori del CBD.

Considerazioni da fare nella relazione tra CBD e sclerosi multipla

Pur considerando gli effetti benefici che il CBD può avere sulla sclerosi multipla, non vanno comunque messi da parte in maniera superficiale e approssimativa quelli che possono essere degli effetti collaterali con i quali il paziente potrebbe rischiare di venire a contatto.

La frequenza di questi effetti non è eccessivamente diffusa, ma una forma inaspettata di sonnolenza, una spiacevole sensazione di nausea in combinazione anche con dei dolori all’altezza dell’addome, la secchezza delle fauci e un cambio nella pressione sanguigna sono tutti sintomi che talvolta sono stati riscontrati in chi ha assunto l’integratore di cannabidiolo.

In ogni caso, prima di intraprendere in totale autonomia questa strada, sarebbe sempre preferibile affidarsi al giudizio di un medico esperto che possa consigliare eventuale dosaggio e modalità di utilizzo.

Dovessero comparire alcuni di questi sintomi, si consiglia vivamente di sospendere momentaneamente l’assunzione del CBD.