Imperia: dal Soroptimist Club 5 computer per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Littardi

Ieri, 1° giugno 2021, l’Istituto Comprensivo Littardi di Imperia ha ricevuto in donazione cinque laptop da parte del Soroptimist Club Imperia. Una delegazione di questo club service, formata dalla Presidente Cristina Romano Spica, dalla Presidente Eletta per il prossimo biennio, Alida Rossini e dalla socia Maddalena Oddone, ha consegnato alla Dirigente dell’Istituto Littardi, Professoressa Caterina La Russa e a Greta, il Sindaco dei ragazzi, i pc di cui la Scuola Secondaria di primo grado potrà disporre per garantire sempre meglio alle studentesse e agli studenti la possibilità di apprendere e crescere anche in questo periodo di difficoltà.



Il Soroptimist International è infatti è un’associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale che mira, attraverso azioni concrete, a promuovere il rispetto dei diritti umani e ad accrescere il potenziale delle donne nella società. L’educazione e l’istruzione dei giovani è infatti una delle sue principali finalità: solo formando ragazzi consapevoli dei propri diritti e doveri sarà possibile costruire un mondo dove tutti i diritti siano garantiti e dove le persone si assumano le responsabilità necessarie per assicurare a tutti il raggiungimento delle proprie potenzialità.

I computer sono stati donati perché la scuola possa offrirli in comodato d’uso gratuito agli studenti che non dispongono di mezzi tecnologici per seguire la didattica a distanza in caso di quarantena o di misure restrittive. "Se, come ci si augura, tale necessità non si verificherà, i dispositivi saranno conservati a scuola e utilizzati nelle attività curriculari per incrementare le competenze digitali degli studenti e delle studentesse, obiettivo che è al centro del progetto educativo dell’Istituto Littardi, come testimonia la vittoria regionale ottenuta proprio da una classe della Scuola Secondaria la settimana scorsa al Premio Scuola Digitale indetto dal Ministero dell’Istruzione per valorizzare le pratiche innovative e l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica" - sottolineano dalla scuola di Imperia.