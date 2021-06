Bordighera: prorogato il termine per presentare domanda di partecipazione al workshop formativo gratuito dedicato agli operatori turistici

Il Comune di Bordighera informa che è stato prorogato fino alle ore 12.00 di domani venerdì 4 giugno il termine per presentare domanda di partecipazione al workshop formativo gratuito dedicato agli operatori turistici.

Gli incontri, in programma lunedì 7 e martedì 8 giugno, rientrano nel progetto finalizzato allo studio per la definizione di una piano di sviluppo del turismo nella città delle palme in una prospettiva di medio lungo periodo.

I lavori saranno condotti da un team composto da esperti di Destination Management e professionisti del settore, che coinvolgeranno attivamente i partecipanti in attività di formazione e mappatura dei flussi turistici con l’obiettivo di far emergere indicazioni fondamentali per l’elaborazione della strategia.

Gli interessati potranno iscriversi consultando il sito del Comune QUI.