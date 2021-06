Sanremo: futuro delle partecipate, Biancheri “Amaie è in un momento difficile, penso sia necessario integrarla in Amaie Energia”

Il Comune di Sanremo sta lavorando per accorpare le sue due partecipate Amaie e Amaie Energia. Ad annunciarlo è stato proprio il sindaco Alberto Biancheri durante l’ultima seduta del consiglio comunale.

Nel fare il punto sulla situazione delle società partecipate, all’interno del più ampio discorso sul bilancio 2021/2023, il primo cittadino ha dichiarato: “Amaie Sta affrontando un momento difficile con la scissione del ramo idrico e dobbiamo trovare una soluzione per il ramo elettrico, ora siamo alla ricerca di un privato ma c’è la possibilità che poi questo ne diventi il proprietario”.

Proprio per scongiurare la ‘fuga’ di Amaie verso un ente privato, Palazzo Bellevue vuole accelerare la fusione con Amaie Energia. “Penso che un passaggio serio si debba fare sul fatto che Amaie venga integrata da Amaie Energia - ha aggiunto il sindaco Biancheri in consiglio comunale - può nascere un aspetto positivo considerato che abbiamo più Comuni in Amaie Energia, ci stiamo lavorando prima di fare una gara per trovare un provato”.