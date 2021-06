Fratelli d'Italia provinciale: "Con la scritta 'Nessuno è straniero', il Comune di Sanremo a gamba tesa sullo ius soli"

“Il 2 giugno è la Festa della Repubblica. La Repubblica è la casa di tutti i cittadini, la Repubblica non è di parte. Il Comune di Sanremo è la casa di tutti i cittadini sanremesi e non è di parte. Il 2 giugno 2021, il Comune di Sanremo ha rinunciato a questa sua prerogativa, concedendo il patrocinio ad una iniziativa partitica (PD) e di un movimento chiaramente schierato politicamente a sinistra (sardine ponentine), affinché una pubblica via, fosse dipinta con la scritta NESSUNO E’ STRANIERO". A dirlo è il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia unitamente al direttivo e agli eletti della provincia della Provincia di Imperia.

"Al di là della condivisione del messaggio, dai molteplici significati e dalle plurime interpretazioni, non sfugge a nessuno che in questo preciso momento storico, sia una scritta a favore della proposta di legge sullo ius soli, su cui il dibattito nel paese è fermamente acceso. E quindi perché il Comune si è schierato, senza un preventivo mandato del Consiglio comunale, a favore di un partito e di un messaggio politico così forte? Perché il suolo pubblico è stato utilizzato per l’idea di una parte?".