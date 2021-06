Sanremo: non si hanno più notizie di Mauro Arnaldi, l'ultima volta è stato visto al Baragallo

Si cerca Mauro Arnaldi giovane di Sanremo di cui non si hanno più notizie da ieri. L'allarme è stato lanciato su facebook nelle ultime ore. Il ragazzo è stato visto l'ultima volta alle 21, ieri, lunedì 31 maggio, nel quartiere Baragallo. Da tempo gestiva anche un negozio su Triora, in valle Argentina.



Per chiunque avesse notizie è pregato di contattare il fratello di Mauro, al numero 366 35 81 2 55.