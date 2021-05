Piano di Rigenerazione Urbana: l’assessore regionale Marco Scajola incontra i sindaci dei Comuni della Val Nervia e della Val Roya

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha incontrato i sindaci dei Comuni della Val Nervia e della Val Roya per esporre il Piano di Rigenerazione Urbana della Liguria. Un progetto che la Regione ha intenzione di realizzare in un’ottica di confronto e di lavoro sinergico tra Enti, che migliori la vivibilità del territorio e che consenta uno sviluppo sostenibile della Liguria. “Chiediamo ai Comuni liguri di presentare progetti per riqualificare aree del proprio territorio - spiega l’assessore Marco Scajola -. I progetti possono essere presentati dai singoli Comuni, o in forma associata e devono essere consegnati entro il 31 luglio. La Regione Liguria è all’avanguardia a livello nazione nell’adozione di strumenti di riqualificazione e rigenerazione urbana, il lavoro congiunto tra Enti può portare a risultati importanti in termini di vivibilità del territorio e sostenibilità ambientale. Un confronto costante per il territorio è fondamentale per la ripartenza”.