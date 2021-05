Camporosso: Polizia Locale e vice Sindaco per il principio d'incendio in un'abitazione di Piazza Garibaldi (Foto)

La Polizia locale di Camporosso è intervenuta oggi per spegnere un principio di incendio in una abitazione privata. Il fatto è avvenuto intorno alle 10.15 quando una donna ha allertato l'Ispettore Luca Cerrano indicando la finestra al secondo piano di un edificio in Piazza Garibaldi, dalla quale usciva del fumo nero.



Chiamati subito i soccorsi l’agente, dopo aver aiutato a mettersi in salvo l'anziano residente nell’appartamento, è rientrato per metter in salvo la badante dell'uomo, ancora intenta ad assicurare le due bombole del gas presenti nell'alloggio. In soccorso all’agente è intervenuto anche il Vice Sindaco di Camporosso Maurizio Morabito che, recuperato l'estintore in dotazione della Casa Comunale, lo ha passato all'Ispettore il quale, incurante del pericolo, si è introdotto all'interno dell'appartamento invaso dal fumo è ha scaricato l'estintore domando così le fiamme che fuoriuscivano da un forno a gas.

Grazie alla prontezza e spirito d'iniziativa dell'Ispettore Cerrano è stato possibile estrarre la signora prima di un suo presumibile svenimento dovuto all'intossicazione da fumo nonché limitare i danni materiali all'appartamento. Sul poso è giunta una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Ventimiglia il cui equipaggio ha confermato lo spegnimento delle fiamme. Grazie al successivo arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco e delle ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Croce Rossa Italiana, gli intossicati hanno ricevuto le prime cure del caso e l'abitazione è stata messa in completa sicurezza.